У берегов Сирии начались маневры авианосной группы РФ
В Восточном Средиземноморье начаты маневры авианосной группы Северного флота. Эскадру возглавляет авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
– Корабли авианосной группы заняли назначенный район в восточной части Средиземного моря, и совместно решают задачи, маневрируя к западу от берегов Сирии, – рассказал командир корабля капитан первого ранга Сергей Артамонов. В маневрах также принимает участие атомный крейсер "Петр Великий", сообщает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что российская авиагруппа готовится ударить по подступам к Алеппо. Российские силы нацелены на то, чтобы полностью прервать снабжение боевиков.
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