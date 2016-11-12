У берегов Сирии начались маневры авианосной группы РФ

В Восточном Средиземноморье начаты маневры авианосной группы Северного флота. Эскадру возглавляет авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

– Корабли авианосной группы заняли назначенный район в восточной части Средиземного моря, и совместно решают задачи, маневрируя к западу от берегов Сирии, – рассказал командир корабля капитан первого ранга Сергей Артамонов. В маневрах также принимает участие атомный крейсер "Петр Великий", сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что российская авиагруппа готовится ударить по подступам к Алеппо. Российские силы нацелены на то, чтобы полностью прервать снабжение боевиков.