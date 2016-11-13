У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Новой Зеландии. Мощные подземные толчки были зафиксированы в 63 километрах к востоку от города Амберли и в 93 километрах к северо-востоку от города Крайстчерч.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась, сообщает РИА Новости.

Через Новую Зеландию проходит Тихоокеанский "огненный пояс" — полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Здесь находится подавляющее большинство известных вулканов планеты.