У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Новой Зеландии. Мощные подземные толчки были зафиксированы в 63 километрах к востоку от города Амберли и в 93 километрах к северо-востоку от города Крайстчерч.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась, сообщает РИА Новости.
Через Новую Зеландию проходит Тихоокеанский "огненный пояс" — полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Здесь находится подавляющее большинство известных вулканов планеты.
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