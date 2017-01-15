У берегов Ливии затонуло судно со 107 мигрантами

Примерно в 50 километрах от ливийского побережья перевернулось и затонуло судно, на борту которого находились 107 мигрантов.

К настоящему времени в ходе спасательной операции обнаружены только четверо выживших и тела восьми погибших, сообщает итальянское издание Ansa. Поиски в районе кораблекрушения ведут несколько судов, самолет и вертолет.

Согласно данным ООН в прошлом году в Средиземном море погибли 3.8 тысяч мигрантов, пытавшихся перебраться в Европу.