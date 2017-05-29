У берегов Канады найдена огромная губка-хищник
Канадские исследователи обнаружили большую хищную губку в водах Атлантического океана, ранее неизвестную науке. В длинну животное достигало около двух метров. Новый вид был обнаружен на глубине 3000 метров.
Специалисты дали ему имя Cladorhiza kenchingtonae в честь Элен Кенчингтон – ученого глубоководной экологии. Это хищное животное покрыто прозрачными колючками, с помощью которых оно захватывает и удерживает добычу. Питается оно в основном мелкими животными и зоопланктоном, - сообщает «Популярная механика».
Канадские биологи невзначай обнаружили это многоклеточное существо с помощью подводного прибора, который дистанционно управляется с судна.
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