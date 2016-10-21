У берегов Камчатки ожидаются сильнейшие волны

В Тихом океане у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС по региону.

У побережий Усть-Камчатского и Елизовского районов Камчатского края прогнозируются волны высотой до 9 метров. это произойдет в ночь на 22 октября. Стихия будет бушевать до середины субботы.

В МЧС порекомендовали главам судоходных компаний, чьи суда находятся в тех районах, принять меры повышенной предосторожности.