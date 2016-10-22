У берегов Италии спасены около тысячи мигрантов

Береговая охрана Италии сообщила о спасении более тысячи мигрантов. Люди терпели бедствие в Средиземном море при попытке добраться из Африки к берегам Европы.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Только в этом году в Европу морским путем уже прибыли почти 303 тысячи беженцев, причем более трех тысяч человек погибли или пропали без вести при попытках пересечь Средиземное море, сообщает РИА Новости.