У берегов Италии обнаружены тела 28 мигрантов

В зоне Сицилийского пролива береговая охрана Италии обнаружила тела 28 мигрантов, которые пытались добраться в Европу по Средиземному морю.

Мигранты погибли при попытке добраться из Африки к европейским берегам, сообщает РИА "Новости". ВМС Италии, Ирландии и неправительственных организаций проводят регулярные поисково-спасательные операции. Всего за 33 выезда удалось спасти более 4,5 тысяч беженцев и мигрантов. Для передвижения в открытой воде они используют ненадежные шлюпки и надувные лодки.

За прошедший год Европа приняла по морю более 300 тысяч беженцев. Известно, что 3,5 тысячи человек добраться из Африки в Европу не смогли.