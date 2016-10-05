У берегов Италии обнаружены тела 28 мигрантов
В зоне Сицилийского пролива береговая охрана Италии обнаружила тела 28 мигрантов, которые пытались добраться в Европу по Средиземному морю.
Мигранты погибли при попытке добраться из Африки к европейским берегам, сообщает РИА "Новости". ВМС Италии, Ирландии и неправительственных организаций проводят регулярные поисково-спасательные операции. Всего за 33 выезда удалось спасти более 4,5 тысяч беженцев и мигрантов. Для передвижения в открытой воде они используют ненадежные шлюпки и надувные лодки.
За прошедший год Европа приняла по морю более 300 тысяч беженцев. Известно, что 3,5 тысячи человек добраться из Африки в Европу не смогли.
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