У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло сегодня у берегов Индонезии. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр подземных толчков находился в 60 километрах к западу от города Тобело.

Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 136 километров.