У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло сегодня у берегов Индонезии. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр подземных толчков находился в 60 километрах к западу от города Тобело.
Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 136 километров.
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