У берегов Греции пропало судно с десятками мигрантов

Судно, на борту которого находятся свыше 40 беженцев, пропало у побережья Греции.

На его поиски направлены корабль береговой охраны и вертолет. К ним также присоединилось рыболовецкое судно.

Инцидент произошел в районе западной части Пелепонесса. Одному из пассажиров удалось дозвониться в европейскую службу спасения. По его словам, у судна сломался двигатель, сообщает Nation News со ссылкой на местные СМИ.