К берегам Петербурга приплыла старая корабельная мина

Во время работ на побережье Васильевского острова Санкт-Петербурга строители обнаружили в воде старую корабельную мину с взрывчаткой.

Мину заметили в районе Морской набережной около дома №39.

Прибывшие саперы констатировали наличие мины с 230 кг взрывчатого вещества внутри. Находку осторожно вывезли на полигон для уничтожения.

Эксперты рассказали, что мина КБ «Краб» была произведена в 1931 году в СССР, ее полная масса — 1065 кг.

Предположительно, она приплыла по течению, отмечает Regnum.

Мина КБ «Краб» (КБ — «корабельная большая») — советская якорная морская мина. Успешно использовалась в Великой Отечественной войне при массовых минных постановках.