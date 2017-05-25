К берегам Петербурга приплыла старая корабельная мина
Во время работ на побережье Васильевского острова Санкт-Петербурга строители обнаружили в воде старую корабельную мину с взрывчаткой.
Мину заметили в районе Морской набережной около дома №39.
Прибывшие саперы констатировали наличие мины с 230 кг взрывчатого вещества внутри. Находку осторожно вывезли на полигон для уничтожения.
Эксперты рассказали, что мина КБ «Краб» была произведена в 1931 году в СССР, ее полная масса — 1065 кг.
Предположительно, она приплыла по течению, отмечает Regnum.
Мина КБ «Краб» (КБ — «корабельная большая») — советская якорная морская мина. Успешно использовалась в Великой Отечественной войне при массовых минных постановках.
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