На берег немецкого острова вынесло тысячи «киндер-сюрпризов»

На берег германского острова Лангеог в Северном море вынесло несколько тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри. К уборке «киндер-сюрпризов» привлечены воспитанники местного детского сада.

Предполагается, что игрушки находились в контейнере, который во время шторма мог быть потерян грузовым судном, направлявшимся в город Бремерхафен, передает агентство AP. По данным местных СМИ, на берегу также были найдены элементы от конструктора Lego и другие предметы.

Власти опасаются, что подобный «сюрприз» обернется крупным ущербом окружающей среде. В очистке пляжа и прибрежных вод задействованы все желающие, в том числе и туристы.