В Бердске задержали руководителя разрушившегося конного клуба
В Бердске Новосибирской области задержан руководитель конного клуба «Аллюр», в котором накануне обрушилась крыша, что привело к гибели двух человек.
В настоящее время с ним работают следователи, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на СУ СКР по региону.
Ранее было установлено, что конный клуб, находившийся на территории бывшего детского лагеря, оказался самовольной постройкой. Предполагается, что к обрушению кровли привело чрезмерное скопление на ней снега.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
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