Bently осужденного губернатора Сахалина ушел с молотка

Автомобиль Bentley Mulsanne 2012 года выпуска, конфискованный у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, был продан на аукционе за 6,7 миллиона рублей.

Дорогой автомобиль, на котором ездил осужденный за коррупцию Хорошавин, удалось продать лишь со второй попытки, так как ходе предыдущего аукциона на лот так и не нашлось покупателя.

В прошлый раз начальная стоимость автомобиля составляла 6,495 миллиона рублей. В ходе второго аукциона цена лота была снижена на 60 процентов – до 2,598 миллиона рублей. Итоговая сумма сделки достигла 6,7548 миллиона рублей.

Средства от продажи конфискованного автомобиля будут перечислены в федеральный бюджет.

Александр Хорошавин приговорен к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей, сообщает «Экономика сегодня».