Bentley выпустит автомобили для веганов

Производитель люксовых автомобилей Bentley анонсировал выпуск машин с интерьером для веганов.

По словам главного дизайнера Bentley Штефана Зилаффа, клиенты-веганы отказываются покупать автомобили, в отделке салонов которых используются шкуры животных. В связи с этим компания ведет поиск альтернативных материалов.

В частности, производитель намерен применять в отделке грибную кожицу, материалы из медуз и протеин. Зилафф заверил, что автомобили при этом не утратят своей роскоши, сообщает URA.RU со ссылкой на ФАН.