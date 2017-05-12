Bentley выпустит автомобили для веганов

Производитель люксовых автомобилей Bentley анонсировал выпуск машин с интерьером для веганов.

По словам главного дизайнера Bentley Штефана Зилаффа, клиенты-веганы отказываются покупать автомобили, в отделке салонов которых используются шкуры животных. В связи с этим компания ведет поиск альтернативных материалов.

В частности, производитель намерен применять в отделке грибную кожицу, материалы из медуз и протеин. Зилафф заверил, что автомобили при этом не утратят своей роскоши, сообщает URA.RU со ссылкой на ФАН.

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