Белый дом заявил о полном неведении о новом деле ФБР в отношении Хиллари Клинтон

Выступая на брифинге в Вашингтоне, официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что администрация президента США не имела информации о намерении директора ФБР Джеймса Коми продлить следствие по делу о переписке бывшего госсекретаря государства Хиллари Клинтон.

- Очевидно, что Коми принял решение. Неясно, почему он это сделал. Никто в Белом доме не был в курсе этого его решения, — цитирует Эрнеста РИА «Новости».

Представитель Белого дома сказал также, что не собирается давать оценок действиям главы Бюро федеральных расследований, поскольку администрация президента старается избегать даже намеков на вмешательство в дела правоохранительных органов.

- Я не буду ни защищать ни критиковать то, что директор Коми решил сообщить общественности об этом расследовании. Я не знаю, как принимались эти решения, какие факторы учитывались, потому что Белый дом старается скрупулезно избегать даже видимости вмешательства в деятельность правоохранительных органов США, - цитирует Эрнеста ТАСС.