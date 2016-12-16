Белый дом заявил об осведомленности Трампа о хакерских атаках России

Избранный президент США Дональд Трамп знал о российских кибератаках, направленных против кандидата от демократов Хиллари Клинтон, заявил глава пресс-службы Белого дома Джошуа Эрнест.

По его мнению, об этом свидетельствуют выводы разведывательных спецслужб США, которые ничем не были подкреплены публично. Эрнест считает, что Трамп был осведомлен о «деятельности России», но молчал, так как это было ему на пользу.

В свою очередь Трамп в ответ на заявление нынешнего пресс-секретаря Белого назвал его «глупым парнем».

Ранее президент США Барак Обама заявил, что у Вашингтона есть доказательства причастности России к кибератакам против США, сообщает «Федерал пресс».