Белый дом заявил об осведомленности Трампа о хакерских атаках России
Избранный президент США Дональд Трамп знал о российских кибератаках, направленных против кандидата от демократов Хиллари Клинтон, заявил глава пресс-службы Белого дома Джошуа Эрнест.
По его мнению, об этом свидетельствуют выводы разведывательных спецслужб США, которые ничем не были подкреплены публично. Эрнест считает, что Трамп был осведомлен о «деятельности России», но молчал, так как это было ему на пользу.
В свою очередь Трамп в ответ на заявление нынешнего пресс-секретаря Белого назвал его «глупым парнем».
Ранее президент США Барак Обама заявил, что у Вашингтона есть доказательства причастности России к кибератакам против США, сообщает «Федерал пресс».
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