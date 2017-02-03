Белый дом взялся за пересмотр политики в отношении Кубы

Вашингтон начал полный пересмотр политики США в отношении Кубы. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Он добавил, что о результатах этой работы говорить пока рано. При этом Спайсер отметил, что приоритетным вопросом новой политики будут права человека, передает РИА «Новости».

Процесс нормализации отношений США с Кубой был начат еще предыдущим американским лидером Бараком Обамой. Нынешний глава государства Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно выступал с критикой позиции своего предшественника.