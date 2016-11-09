Белый дом выразил надежду на отсутствие у Трампа намерения преследовать Клинтон

Администрация Белого дома надеется, что после вступления в должность президента США Дональд Трамп не станет задействовать судебную систему страны в преследовании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Барака Обамы Джош Эрнест.

- Тон, который избрал президент Трамп прошлой ночью, соответствует давним традициям нашей демократии. И президент Барак Обама выразил надежду, что так будет и дальше. Давняя традиция этой страны заключается в том, что люди обладающие властью, не используют ее уголовную судебную систему для политической мести, — цитирует Эрнеста РИА «Новости».

Выступая перед избирателями, Трамп уважительно отозвался о своей сопернице Клинтон, несмотря на то что ранее в предвыборных выступлениях обещал привлечь ее к уголовной ответственности за совершенные в бытность госсекретарем США преступления.