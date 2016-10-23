Белый дом требует от РФ и Ирана прекратить поддержку Асада

Члены Совета национальной безопасности США требуют от РФ и Ирана присоединиться к усилиям мировой общественности, направленной на запрет применения химического оружия.

- Мы решительно требуем от все стран и всех сторон, которые подписали Конвенцию о запрещении химического оружия, включая Россию и Иран, которые продолжают военные операции в поддержку режима Асада (президент Сирии Башар Асад), безоговорочно присоединиться к этим усилиям и поддержать общие стремление и обязательства мирового сообщества по запрещению применения химического оружия, - сказал официальный представитель Совета национальной безопасности США Нед Прайс. Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, деньги, выделяемые Асаду, помогают ему вести войну против собственного народа.

Ранее в США осудили применение САР химического оружия.