Белый дом не спешит сообщать о сокращении финансирования ООН и других организаций
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отказался официально подтвердить намерение Вашингтона сократить финансирование ООН и других международных организаций.
- Я пока не готов выступить с заявлением по поводу финансирования и других действий в отношении этих институтов и международных организаций, - цитирует Спайсера ТАСС.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение проекты документов сообщила о том, что администрация нового президента США Дональда Трампа подготовила проект указа о сокращении финансирования ООН и других международных организаций, а также о возможности пересмотра некоторых международных договоров.
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