Белый дом не спешит сообщать о сокращении финансирования ООН и других организаций

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отказался официально подтвердить намерение Вашингтона сократить финансирование ООН и других международных организаций.

- Я пока не готов выступить с заявлением по поводу финансирования и других действий в отношении этих институтов и международных организаций, - цитирует Спайсера ТАСС.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение проекты документов сообщила о том, что администрация нового президента США Дональда Трампа подготовила проект указа о сокращении финансирования ООН и других международных организаций, а также о возможности пересмотра некоторых международных договоров.