Белый дом разочарован итогами президентских выборов

Белый дом разочарован победой республиканца Дональда Трампа на прошедших в США президентских выборах, заявил пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.

«Я не пытаюсь убедить вас, что президент США Барак Обама не разочарован итогами выборов. Здесь все разочарованы их итогом, но продолжают служить американскому народу», - отметил пресс-секретарь.

По его словам, выбор американцев превалирует над собственными взглядами Обамы. Эрнест также отметил, что действующий президент «теперь болеет за успехи Трампа в объединении страны и руководстве ею».

Вместе с тем, он отметил, что Обама глубоко обеспокоен некоторыми приоритетами, о которых Трамп говорил во время своей избирательной кампании. Об этом сообщает «Национальная служа новостей».