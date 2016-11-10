Белый дом разочарован итогами президентских выборов
Белый дом разочарован победой республиканца Дональда Трампа на прошедших в США президентских выборах, заявил пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.
«Я не пытаюсь убедить вас, что президент США Барак Обама не разочарован итогами выборов. Здесь все разочарованы их итогом, но продолжают служить американскому народу», - отметил пресс-секретарь.
По его словам, выбор американцев превалирует над собственными взглядами Обамы. Эрнест также отметил, что действующий президент «теперь болеет за успехи Трампа в объединении страны и руководстве ею».
Вместе с тем, он отметил, что Обама глубоко обеспокоен некоторыми приоритетами, о которых Трамп говорил во время своей избирательной кампании. Об этом сообщает «Национальная служа новостей».
Следующая новость Российский певец Шура попал в «черный список» Украины
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии