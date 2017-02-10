Белый дом расследует утечку бесед Трампа с иностранными лидерами

Администрация президента США проведет расследование утечки информации о телефонных переговорах президента страны Дональда Трампа.

Поводом для подозрений стала публикация ежедневником The Hill деталей беседы Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, о которых ранее умолчали в официальном Вашингтоне.

По словам начальника пресс-службы Трампа, в Белом доме всерьез решили начать расследование утечек информации. Об этом сообщает «Экономика сегодня»