Белый дом расследует утечку бесед Трампа с иностранными лидерами
Администрация президента США проведет расследование утечки информации о телефонных переговорах президента страны Дональда Трампа.
Поводом для подозрений стала публикация ежедневником The Hill деталей беседы Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, о которых ранее умолчали в официальном Вашингтоне.
По словам начальника пресс-службы Трампа, в Белом доме всерьез решили начать расследование утечек информации. Об этом сообщает «Экономика сегодня»
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