Белый дом рассчитывал на более глобальную шумиху вокруг кибератак со стороны РФ

Администрация президента США Барака Обамы рассчитывала на то, что пресса раздует гораздо более впечатляющий скандал вокруг приписываемых Росси хакерских атак. Такое признание сделала помощник президента США по национальной безопасности Сюзан Райс.

- Оглядываясь назад, это была упущенная возможность. Тот факт, что СМИ США не фокусировались на данном вопросе в той степени, какой мы ожидали и в какой следовало бы, - это вопрос, над которым, по-моему, прессе следует поразмышлять, - цитирует Райс ТАСС со ссылкой на сетевое издание BuzzFeed.

Райс уверена, что сам факт существования атак был важнее содержания той информации, которая благодаря им раскрывалась.

- Пресса не уделяла этому заслуженного устойчивого внимания, а между тем продолжала уделять большое внимание «продукции» хакеров, и это, по-моему, должно нас всех тревожить и заставлять задуматься, - сказала помощник президента США.

Райс фактически признала, что «антироссийская карта» разыгрывалась Белым домом сознательно и целенаправленно.

Помощник президента США не стала раскрывать секрет, какие ответные меры против России намерен предпринять Вашингтон. По словам Райс, США «ответят целесообразно и сами выберут время и место».

- Ответ будет целесообразным, и просто тот факт, что нет громкого «выхлопа», еще не означает, что мы не сделали того, что следует, - заявила представитель Белого дома.