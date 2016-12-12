Белый дом рассчитывает на дипломатическое решение ситуации в Сирии

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест традиционно обвинил Россию в поддержке режима Башара Асада и выразил надежду, что урегулирование ситуации в Сирии будет достигнуто путем переговоров.

- Мы по-прежнему заинтересованы в попытке найти дипломатическое решение не только по Алеппо, но и по Сирии, хотя оптимизм не слишком высок, — цитирует Эрнеста РИА «Новости».

По словам официального представителя администрации президента США, военного решения проблемы не существует, а Россия заняла непримиримую позицию и вместе с правительственными войсками Сирии наносит удары по гражданским объектам.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал тупиковыми предложения американской стороны по Алеппо и Сирии в целом.