Белый дом поставил Россию в один ряд с Сирией и КНДР
Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер поставил Россию в один ряд с Сирией, Ираном и Северной Кореей.
«Россия изолирована. Они поставили себя в ряд с Сирией, Северной Кореей, Ираном. За исключением России, это все неблагополучные государства», - цитирует «ТВ Центр» слова чиновника.
В то же время Спайсер заявил, что Соединенные Штаты открыты для стратегического сотрудничества с Россией в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство (запрещена в РФ).
«Но мы будем отстаивать свои интересы и ценности в тех случаях, когда между нами нет согласия», - сказал представитель Белого дома.
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