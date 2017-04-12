Белый дом поставил Россию в один ряд с Сирией и КНДР

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер поставил Россию в один ряд с Сирией, Ираном и Северной Кореей.

«Россия изолирована. Они поставили себя в ряд с Сирией, Северной Кореей, Ираном. За исключением России, это все неблагополучные государства», - цитирует «ТВ Центр» слова чиновника.

В то же время Спайсер заявил, что Соединенные Штаты открыты для стратегического сотрудничества с Россией в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство (запрещена в РФ).

«Но мы будем отстаивать свои интересы и ценности в тех случаях, когда между нами нет согласия», - сказал представитель Белого дома.