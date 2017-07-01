Белый дом показал зарплаты членов администрации Дональда Трампа
Белый дом представил информацию о заработной плате членов администрции президента США Дональда Трампа.
Как пишет РИА Новости, ежегодная зарплата сотрудников администрации главы государства варьируется от 30 тысяч долларов до 187 тысяч долларов.
Так, старший политический советник Трампа Джаред Кушнер и Иванка Трамп не получают жалование. Самая высокая зарплата у старшего политического советника президента Марка Хауса. Меньше всех зарабатывает глава Национального экономичексого совета при Белом доме Гэри Кон.
Ранее была обнародована финансовая декларация Дональда Трампа за 2016 год. Согласно документу, его доход за прошлый год составил 585 миллионов долларов.
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