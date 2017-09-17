Белый дом подтвердил намерение США покинуть Парижское соглашение по климату

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс подтвердила, что США остались верными решению выйти из Парижского соглашения по климату.

Она сказала: «Позиция Соединенных Штатов по Парижскому соглашению не изменилась. Президент дал четко понять, что США выйдут (из соглашения), если не будут введены более благоприятные условия для нашей страны».

Как сообщает телеканал «Дождь», ранее еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете заявил, что Вашингтон останется в Парижском соглашении по климату, но пересмотрит условия, на которых страна сможет участвовать в этой договоренности.

В начале лета Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из Парижского соглашения по климату из-за того, что это невыгодно для государства и приведет к потере миллионов рабочих мест и миллиардов долларов. Соглашение было принято в конце 2015 года на Всемирной конференции ООН в Париже. Цель договоренности – осуществлять контроль прироста средней температуры к концу 21 века в пределах ниже двух градусов Цельсия.