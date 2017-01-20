Белый дом подтвердил намерение США отгородиться от Мексики стеной

На обновленном сайте Белого дома в разделе «Задачи» опубликовано сообщение о том, что администрация президента США Дональда Трампа намерена выстроить стену на границе с Мексикой в целях пресечения нелегальной миграции.

«Президент Трамп намерен построить стену для прекращения нелегальной иммиграции, для того, чтобы остановить банды и насилие, остановить поток наркотиков в наши дома», - цитирует текст сообщения «Интерфакс».

Как отмечается в документе, президент США также намерен укрепить пограничное законодательство и депортировать нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым, которые остаются на территории США.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что намерен сразу после прихода к власти приступить к строительству стены на границе с Мексикой.

- Мы будем строить стену, и я не хочу ждать, - сказал он на пресс-конференции, пояснив, что решением формальных вопросов по этой теме занят избранный вице-президент США Майк Пенс.

Трамп заверил, что испытывает симпатию к мексиканскому народу, но при этом будет добиваться, чтобы Мексика возместила Соединенным Штатам затраты на строительство стены вдоль границы.