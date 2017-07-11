Белый дом поддержал санкции против Ирана и России
Администрация президента США Дональда Трампа поддержала законопроект о санкциях в отношении России и Ирана.
При этом в Белом доме выразили сомнение, что проект закона получит двупартийную поддержку.
«Мы полагаем, что тот черновик закона, который мы видели, не будет поддержан ни республиканцами, ни демократами», - заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.
Согласно законопроекту, Дональду Трампу понадобится одобрение конгресса, если он захочет смягчить или отменить санкции.
В середине июня американский Сенат принял законопроект об ужесточении ограничительных мер против Ирана, в который включена поправка об усилении и расширении санкционного режима в отношении России, сообщает «ТВ Центр».
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