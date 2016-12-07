Белый дом и его партнеры готовятся ввести новые санкции против сторонников Асада

Пресс-служба Белого дома распространила заявление лидеров США, Канады, Франции, Германии, Италии и Великобритании о готовности введения дополнительных санкций против тех, кто поддерживает действующее правительство Сирии.

«Мы готовы рассмотреть дополнительные ограничительные меры против лиц и структур, которые действуют в интересах или от имени сирийского режима», - цитирует текст документа ТАСС.

По утверждению авторов текста, мировое сообщество не может положить конец злодеяниям в Сирии из-за позиции России, которая блокирует работу Совета Безопасности ООН.

«Отказ режима от участия в серьезном политическом процессе также свидетельствует о нежелании России и Ирана работать над политическим решением, несмотря на их заверения в обратном», - заявляют лидеры западных стран, подчеркивая, что «лишь политическое урегулирование» вернет мир народу Сирии.