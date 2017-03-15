Белый дом отчитался о налогах Трампа за 2005 год

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала его налоговую декларацию за 2005 год, не дожидаясь момента, когда это сделают СМИ.

Ранее ведущая канала MSNBC Рэйчел Мэддоу заявила, что у нее есть сведения, указанные в налоговой декларации Трампа за 2005 год. Журналистка грозилась опубликовать данные в надежде на высокие рейтинги.

Вместе с тем Белый дом не стал дожидаться выхода в эфир скандального репортажа и опубликовал налоговую декларацию американского президента. Оказалось, что Трамп заработал в 2005 году 150 миллионов долларов, оплатив налоги на сумму 38 миллионов долларов.

По словам представителя Белого дома, Трамп не был обязан платить больше, чем требует закон. Кроме того, он отметил, что публикачия налоговой в СМИ является незаконной, сообщает «Экономика сегодня».

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