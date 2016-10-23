Белый дом осудил применение химоружия Сирией

Вашингтон осуждает химического оружия сирийским правительством после того, как международное расследование заявило об ответственности властей за три газовые атаки во время гражданской войны в Сирии.

Об этом сообщает Reuters.

В четвертом докладе, который подводит итоги многомесячного расследования ООН и Организации по запрещению химического оружия, отмечается, что власти САР применили токсичный газ в Идлибе 16 марта 2015 года.

В третьем докладе, который был опубликован в августе, следствие обвиняет правительство президента Сирии Башара Асада в применении хлора 21 апреля 2014 года и 16 марта 2015 года.

- Мы осуждаем самым решительным образом неповиновение режима Асада глобальной норме в отношении применения химического оружия и аннулирование Сирией своих обязанностей по Конвенции о химическом оружии, к которой страна присоединилась в 2013 году, - отметил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Нед Прайс.

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Места: США, Сирия
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