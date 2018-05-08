Белый дом официально объявил о выходе из сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отказывается от дальнейшего соблюдения договора с Тегераном и возвращается к политике санкций.
«Сегодня я объявляю о том, что Соединенные Штаты выйдут из иранской ядерной сделки», - цитирует американского лидера ТАСС. Он пообещал подписать меморандум, который возобновляет действие санкций, введенных до подписания соглашения с Ираном.
По словам Трампа, США выходят из сделки, чтобы предотвратить гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке.
На заявление Трампа уже откликнулся глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. Он полностью одобрил решение Вашингтона, назвав его историческим.
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