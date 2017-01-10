Белый дом назвал «уместной» встречу Трампа и Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест заявил, что встреча избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина вполне уместна.

- Президент Обама несколько раз встречался с президентом Путиным.Так что вполне уместно президенту Соединенных Штатов встречаться с президентом России», – цитирует «Федерал пресс» слова Эрнеста.

При этом он подчеркнул, что Обама сам выбирал удобное ему время и место для встреч с Путиным, предположив, что президент Трамп будет подходить к этому вопросу аналогично.

Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на прошедших 8 ноября 2016 года президентских выборах в США. Его соперницей в президентской гонке была экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, представлявшая партию демократов. Он вступит в должность 20 января 2017 года.