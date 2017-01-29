Белый дом назвал разговор Путина и Трампа удачным

Белый дом отметил важность состоявшегося телефонного разговора лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина для начала улучшения отношений между странами.

В пресс-релизе американского ведомства также отмечается, что разговор был очень удачным и велся вокруг тем, связанных с взаимным сотрудничеством по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), а также ситуацией в Сирии.

- Президент Трамп и президент Путин надеются, что после сегодняшнего звонка две стороны смогут быстро перейти к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес, - цитирует «Интерфакс» текст пресс-релиза.

Разговор лидеров РФ и США стал первым официальным общением после инаугурации Трампа. На 28 января у Трампа было назначено пять разговоров с мировыми лидерами, Путин в этом списке стал третьим.