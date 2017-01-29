Белый дом назвал разговор Путина и Трампа удачным

Белый дом отметил важность состоявшегося телефонного разговора лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина для начала улучшения отношений между странами.

В пресс-релизе американского ведомства также отмечается, что разговор был очень удачным и велся вокруг тем, связанных с взаимным сотрудничеством по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), а также ситуацией в Сирии.

- Президент Трамп и президент Путин надеются, что после сегодняшнего звонка две стороны смогут быстро перейти к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес, - цитирует «Интерфакс» текст пресс-релиза.

Разговор лидеров РФ и США стал первым официальным общением после инаугурации Трампа. На 28 января у Трампа было назначено пять разговоров с мировыми лидерами, Путин в этом списке стал третьим.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: переговоры
Следующая новость СМИ заявили о планах Трампа по борьбе с ДАИШ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО