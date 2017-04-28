Белый дом назвал главной заслугой Трампа «изоляцию России в ООН»
Белый дом назвал главной заслугой первых ста дней президентства Дональда Трампа «изоляцию России в ООН».
«Президент Трамп противостоял странам, которые угрожали нашей национальной безопасности после многих лет неудачной дипломатии, — говорится в сообщении пресс-службы резиденции главы США.
В документе также отмечается, что Трамп способствовал еще большей изоляции Сирии и России в ООН путем успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином.
Кроме того, заслугами Трампа назвали восстановление и расширение возможностей вооруженных сил, резкое сокращение нелегальной имммиграции, введение санкций против Сирии и Ирака, сообщает агентство Nation news.
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