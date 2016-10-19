Белый дом назвал арест российского хакера в Чехии защитой интересов США

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, комментируя арест американскими спецслужбами российского хакера в Чехии, заявил, что Соединенные Штаты серьезно относятся к проблеме кибербезопасности и будут защищать свои интересы и впредь.

- Мои коллеги из департамента юстиции, наверняка, смогут предоставить вам больше сведений об этом человеке. Со своей стороны я могу сказать, что это один из множества примеров, указывающих на то, что Минюст США очень серьезно относится к своим обязанностям по защите киберпространства, - цитирует Эрнеста «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря, США намерены преследовать всех хакеров, независимо от того, работают ли они в целях личного обогащения или на какие-либо государства.

Ранее сообщалось, что чешская полиция совместно с сотрудниками ФБР задержала в одной из гостиниц в центре Праги находившегося в розыске российского хакера, чье имя не называется.

На это задержание отреагировали в российском посольстве в Праге.

- Российская сторона отвергает навязываемую США всему миру практику осуществления экстерриториальной юрисдикции, мы настаиваем на передаче российского гражданина в Россию, - заявил пресс-секретарь дипломатического представительства Алексей Колмаков.