Белый дом назвал арест российского хакера в Чехии защитой интересов США
Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, комментируя арест американскими спецслужбами российского хакера в Чехии, заявил, что Соединенные Штаты серьезно относятся к проблеме кибербезопасности и будут защищать свои интересы и впредь.
- Мои коллеги из департамента юстиции, наверняка, смогут предоставить вам больше сведений об этом человеке. Со своей стороны я могу сказать, что это один из множества примеров, указывающих на то, что Минюст США очень серьезно относится к своим обязанностям по защите киберпространства, - цитирует Эрнеста «Интерфакс».
По словам пресс-секретаря, США намерены преследовать всех хакеров, независимо от того, работают ли они в целях личного обогащения или на какие-либо государства.
Ранее сообщалось, что чешская полиция совместно с сотрудниками ФБР задержала в одной из гостиниц в центре Праги находившегося в розыске российского хакера, чье имя не называется.
На это задержание отреагировали в российском посольстве в Праге.
- Российская сторона отвергает навязываемую США всему миру практику осуществления экстерриториальной юрисдикции, мы настаиваем на передаче российского гражданина в Россию, - заявил пресс-секретарь дипломатического представительства Алексей Колмаков.
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