Белый дом не может объяснить отсутствие доказательств причастности РФ к кибератакам

Пресс-секретарь Белого дома не смог объяснить, почему американская сторона не предоставила никаких доказательств того, что кибератаки в период президентских выборов в США были организованы Россией.

Более того, стало известно, что ФБР не изучает серверы Национального комитета Демократической партии, которые, по мнению администрации Барака Обамы, подверглись взлому со стороны российских хакеров, а полагается на информацию сторонних источников, - сообщает RT.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что, раздувая скандал вокруг хакерских атак, власти пытаются отвлечь внимание общественности от действительно важных вопросов, которые были обнародованы в том числе благодаря хакерам.

Также он отметил, что разведслужбам не удалось установить связей между Кремлем и главным редактором WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

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Места: Россия, США
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