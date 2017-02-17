Белорусы устроили акцию протеста против «декрета о тунеядцах»

В центре Минска проходит «Марш рассерженных белорусов», участники которого протестуют против так называемого «налога на тунеядство».

Митингующих насчитывается несколько сотен. В их рядах присутствуют несколько известных в стране оппозиционных политиков, передает РИА «Новости».

Протестующие намерены принять резолюцию с требованиями к белорусскому руководству и передать ее в министерство по налогам и сборам.

«Декрет о тунеядцах» был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 2015 году. В соответствии с документом, с трудоспособных граждан страны, которые свыше полугода не работают и не платят налоги, взимается сбор сумма которого превышает 200 долларов. Тем, кто не уплатит сбор, грозит штраф или административный арест.