Белорусы провели акцию против «тунеядского декрета»

Белоруссии состоялись акции протеста против декрета N3 «О предупреждении социального иждивенчества». Митингующие прошли к зданию областной администрации с плакатом «Я не тунеядец».

Как сообщает «Интерфакс», в акции приняли участие от 1 до 3 тысяч жителей страны. Милиция не препятствовала проведению митинга.

Согласно «тунеядскому декрету» неработающие граждане Белоруссии обязаны уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (одна базовая величина равняется 12 долларам). В противном случае к ним будут применены штрафы и административные меры. Подобные акции прошли в Могилеве, Бресте и Витебске.