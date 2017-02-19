Белорусы провели акцию против «тунеядского декрета»
Белоруссии состоялись акции протеста против декрета N3 «О предупреждении социального иждивенчества». Митингующие прошли к зданию областной администрации с плакатом «Я не тунеядец».
Как сообщает «Интерфакс», в акции приняли участие от 1 до 3 тысяч жителей страны. Милиция не препятствовала проведению митинга.
Согласно «тунеядскому декрету» неработающие граждане Белоруссии обязаны уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (одна базовая величина равняется 12 долларам). В противном случае к ним будут применены штрафы и административные меры. Подобные акции прошли в Могилеве, Бресте и Витебске.
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