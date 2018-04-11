Белорусскую свинину пытались ввезти в РФ под видом муки

Россельхознадзор пресек незаконный ввоз в Россию 17 тонн свиного шпика из Белоруссии, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что запрещенный товар был оформлен по документам как мука.

«В районе ППУ «Кругловка» Смоленской области приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего, согласно сопроводительным документам, муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта из Калининградской области в Московскую область. При вскрытии грузового отсека в дальних рядах загрузки были выявлены паллеты со свиным шпиком», — говорится в сообщении российского ведомства.

Груз задержан, по результатам лабораторных экспертиз и административного расследования будет принято решение об утилизации груза, сообщает «РИА Новости».