Белорусскую свинину пытались ввезти в РФ под видом муки
Россельхознадзор пресек незаконный ввоз в Россию 17 тонн свиного шпика из Белоруссии, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что запрещенный товар был оформлен по документам как мука.
«В районе ППУ «Кругловка» Смоленской области приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего, согласно сопроводительным документам, муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта из Калининградской области в Московскую область. При вскрытии грузового отсека в дальних рядах загрузки были выявлены паллеты со свиным шпиком», — говорится в сообщении российского ведомства.
Груз задержан, по результатам лабораторных экспертиз и административного расследования будет принято решение об утилизации груза, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Российский турист умер в Таиланде от лихорадки Денге
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии