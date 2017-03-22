Белорусский телеканал ответил на угрозу Киева запретить его вещание на Украине

Ответ на претензии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, обвинившего телеканал «Беларусь 24» в трансляции карты страны без Крыма, отправлен в Киев. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Светлана Смолонская-Красковская.

- Украинским коллегам направлен ответ. Если они сочтут нужным обнародовать наши рабочие моменты, они его опубликуют, — сказала Смолонская-Красковская РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Нацсовет Украины по ТВ, что телеканал «Беларусь 24» нарушил украинское законодательство, продемонстрировав в эфире карту государства без полуострова Крым. Также руководство канала обвинено в «однобоком освещении» отдельных событий на Украине.

Белорусской стороне было предложено устранить недостатки, в противном случае вещание телеканала на территории Украины может быть запрещено.

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Места: Украина, СНГ
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