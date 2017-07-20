Белорусский студент изобрел карманный генератор
Студент из Беларуси изобрел карманный электрогенератор «HandEnergy», который позволяет зарядить смартфон в любом месте без дополнительных устройств.
Внутри «HandEnergy» находится мощный ротор, который запускается поворотом стартового кольца. Скорость его вращения составляет 5000 оборотов в минуту.
«HandEnergy» оборудован аккумулятором на 1000 мАч и USB-разъемом в 5В, 1А — от него можно зарядить любые гаджеты, от смартфонов и планшетов до «умных» часов и камер.
Основное преимущество портативного генератора заключается в том, что его не нужно подзаряжать — энергия вырабатывается при вращении и сохраняется внутри устройства.
В настоящее время проект заканчивает сбор средств на «Indiegogo». Оценочная стоимость гаджета составляет 79 долларов.
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