Белорусский журналист попросил политического убежища в России

Шеф-редактор Аналитической редакции информагентства Regnum Юрий Баранчик, являющийся гражданином Белоруссии, попросил политического убежища в России. Соответствующее ходатайство он подал на имя президента РФ Владимира Путина через УВД Дорогомилово.

«Это означает, что компетентным органам РФ предстоит вместе с решением вопроса об экстрадиции Баранчика в Белоруссию разрешить вопрос по существу данного ходатайства», - сообщил агентству адвокат журналиста.

Накануне стало известно, что Баранчик был задержан в Москве по запросу Следственного комитета Белоруссии. Там уточнили, что задержание произведено в рамках операции «Розыск».

Защита журналиста усматривает политический мотив в его преследовании белорусскими властями.