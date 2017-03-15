Белорусский журналист попросил политического убежища в России
Шеф-редактор Аналитической редакции информагентства Regnum Юрий Баранчик, являющийся гражданином Белоруссии, попросил политического убежища в России. Соответствующее ходатайство он подал на имя президента РФ Владимира Путина через УВД Дорогомилово.
«Это означает, что компетентным органам РФ предстоит вместе с решением вопроса об экстрадиции Баранчика в Белоруссию разрешить вопрос по существу данного ходатайства», - сообщил агентству адвокат журналиста.
Накануне стало известно, что Баранчик был задержан в Москве по запросу Следственного комитета Белоруссии. Там уточнили, что задержание произведено в рамках операции «Розыск».
Защита журналиста усматривает политический мотив в его преследовании белорусскими властями.
Следующая новость Порошенко пригрозил санкциями за поставки продукции из Донбасса в РФ
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии