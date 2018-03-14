Белорусские помидоры могут попасть под запрет в России
Россельхознадзор может запретить импорт помидоров из Белоруссии в Россию, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в последнее время с территории Белоруссии поступает огромный объем «санкционных» томатов, запрещенных к продаже в России.
«Россельхознадзор рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Белоруссии томатов по причине серьезного увеличения объема поставок «санкционной» продукции с территории этого государства», - говорится в сообщении службы.
Решение может быть принято на следующей неделе, сообщает «Интерфакс».
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