Белорусские лекарства с осколками стекла изъяли из обращения

Белорусские лекарства, в которых были найдены осколки стекла, изъяты из обращения и не применялись для инъекций больным.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава России. В ведомстве уточнили: «Какой-либо информации о введении данных препаратов и возникших в связи с этим осложнениях у пациентов в министерство не поступало».

В Минздраве рассказали, что за последние два года были забракованы лекарственные препараты двух белорусских производителей: РУП «Белмедпрепараты» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Ранее сообщалось о том, что по итогам проверок в Мордовии, Вологодской области и Калиниграде Росздравнадзор отозвал препараты, предназначенные для инъекций, так как в них обнаружили стекло и посторонние механические частицы.