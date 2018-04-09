Белорусская свинина попала в России под запрет

Россельхознадзор с 10 апреля запретил ввоз живых свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии из-за обнаружения вируса африканской чумы свиней (АЧС), говорится в сообщении российского ведомства.

Уточняется, что ограничения коснутся живых свиней и их генетического материала, свинины, сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов, готовой продукции из свинины или продуктов, содержащих составе свинину.

Ранее специалисты Россельхознадзора зафиксировали многочисленные нарушения в импортируемой с территории Белоруссии свинине, а также пообещали усилить контроль над белорусскими ОАО «Гомельский мясокомбинат», ОАО «Молоко», ОАО «Молочный мир», КПУП «Мозырские молочные продукты», ОАО «Пружанский молочный комбинат», а также ОАО «Рогачевский МКК».

Африканская чума свиней не передается человеку, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, сообщает «РИА Новости».

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