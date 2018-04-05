Белоруссию попросили уйти с российского рынка

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев рекомендовал Белоруссии искать новые рынки сбыта молочной продукции.

По его словам, российский рынок молока на 90 процентов будет обеспечен отечественной продукцией.

«Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком», — сказал Ткачев.

Он также отметил, что российские сельхозпроизводители нарастили объемы производства молока и полностью вытеснят иностранных конкурентов в ближайшие 5-7 лет, сообщает «РИА Новости».

«Белорусские поставщики сухого обезжиренного молока откровенно демпингуют при поставках на российский рынок. Только за два неполных месяца 2018 года Беларусь дважды снижала экспортные цены на сухое обезжиренное молоко», — возмутился министр, подчеркнув, что необходимо запретить использование сухого молока при производстве сыра.