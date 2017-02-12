Белоруссия запустила пятидневный безвизовый режим для 80 стран

С 12 февраля начал действовать безвизовый режим въезда на территорию Белоруссии. Этим правом могут воспользоваться граждане 80 государств, включая страны Европы, Бразилию, Индонезию, Японию, США и другие, но при условии, что они будут прилетать через Национальный аэропорт «Минск».

Соответствующий указ 9 января подписал президент страны Александр Лукашенко.

Безвизовый режим не распространяется на тех, кто прилетел в Белоруссию из России или собирается туда отправиться. Это связано с тем, что такие рейсы являются внутренними, и на них отсутствует пограничный контроль.

Россия выразила опасения, что такое нововведение создает угрозу проникновения на российскую территорию опасных граждан, в том числе террористов. Поэтому власти РФ установили пограничные зоны в регионах, которые граничат с Белоруссией, - рассказывает ТАСС.

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