Белоруссия запретила поставки птицы из Подмосковья
Белоруссия временно отказалась от импорта птицы из Московской области из-за птичьего гриппа.
Ограничения введены с 8 марта и действуют в отношении живой птицы, яиц, мяса птицы, яичного порошка, меланжа и некоторой другой продукции.
Кроме того, запрет распространяется на охотничьи трофеи. диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минсельхозпрод Белоруссии.
В ведомстве заявили о необходимости принятия дополнительных мер биологической защиты крупных ферм страны.
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